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08:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

BMW улетел в кювет на трассе в Челябинской области

Смертельная авария произошла поздно вечером 9 сентября на 96 километре трассы Челябинск — Октябрьское, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

36-летний водитель автомобиля BMW, по предварительным данным ГИБДД, не справился с управлением и машина вылетела с дороги в кювет. Водитель погиб на месте.

Сейчас полицейские устанавливают все причины этой трагедии.

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