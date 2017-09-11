BMW улетел в кювет на трассе в Челябинской области
Смертельная авария произошла поздно вечером 9 сентября на 96 километре трассы Челябинск — Октябрьское, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Смертельная авария произошла поздно вечером 9 сентября на 96 километре трассы Челябинск — Октябрьское, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
36-летний водитель автомобиля BMW, по предварительным данным ГИБДД, не справился с управлением и машина вылетела с дороги в кювет. Водитель погиб на месте.
Сейчас полицейские устанавливают все причины этой трагедии.