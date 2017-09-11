Наглая белка устроила ДТП в центре Новосибирска

ДТП произошло днем в воскресенье, 10 сентября, сообщает новосибирский «Автоспас». Toyota Mark II и Toyota Camry двигались по Красному проспекту со стороны площади Калинина в сторону улицы Дмитрия Донского. Первый передвигался в среднем ряду, второй — в левом ряду.

Как рассказал после аварии водитель Mark II, в какой-то момент перед его автомобилем начала перебегать дорогу белка. Он, чтобы не сбить животное, резко повернул налево, где ехала Camry. В итоге Camry ударила по касательной Mark II, после чего автомобиль резко бросило вправо. От удара о бордюр у Camry вырвало колесо.

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«Водитель “Марка” вину признал. Белка не пострадала и скрылась в неизвестном направлении», — говорится в сообщении «Автоспаса».

Этим летом в городских парках и скверах Новосибирска появилось большое количество белок, которые не боятся людей. Только в одном парке «Березовая роща» в 2017 году родилось около сотни маленьких бельчат. «Если в начале двухтысячных в нашем парке можно было насчитать от силы десяток этих животных, то сегодня их уже около двухсот. Они активно размножаются, а появившиеся в этом году бельчата совершенно ручные. Они с рождения привыкли к людям, смело берут корм с рук», — рассказала VN.ru замдиректора парка Ирина Лаврикова.