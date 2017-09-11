Наглая белка устроила ДТП в центре Новосибирска
Автомобильная авария случилась по вине легкомысленной белки, которой вздумалось пересечь Красный проспект. Водитель Toyota Mark II, сохраняя жизнь животному, врезался в соседний автомобиль.
Автомобильная авария случилась по вине легкомысленной белки, которой вздумалось пересечь Красный проспект. Водитель Toyota Mark II, сохраняя жизнь животному, врезался в соседний автомобиль.
ДТП произошло днем в воскресенье, 10 сентября, сообщает новосибирский «Автоспас». Toyota Mark II и Toyota Camry двигались по Красному проспекту со стороны площади Калинина в сторону улицы Дмитрия Донского. Первый передвигался в среднем ряду, второй — в левом ряду.
Как рассказал после аварии водитель Mark II, в
«Водитель “Марка” вину признал. Белка не пострадала и скрылась в неизвестном направлении», — говорится в сообщении «Автоспаса».
Этим летом в городских парках и скверах Новосибирска появилось большое количество белок, которые не боятся людей. Только в одном парке «Березовая роща» в 2017 году родилось около сотни маленьких бельчат. «Если в начале двухтысячных в нашем парке можно было насчитать от силы десяток этих животных, то сегодня их уже около двухсот. Они активно размножаются, а появившиеся в этом году бельчата совершенно ручные. Они с рождения привыкли к людям, смело берут корм с рук», — рассказала VN.ru замдиректора парка Ирина Лаврикова.
Животные периодически становятся причиной ДТП в Новосибирске. В апреле попугай с громким голосом спровоцировал аварию. Toyota Vista и Nissan Bluebird двигались в плотном потоке в правом ряду. В это время в кустах отец с сыном ловили большого зеленого попугая. Водитель Toyota настолько увлекся происходящим на обочине, что потерял контроль над ситуацией и догнал Nissan.