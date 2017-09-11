Челябинскому кикбоксеру прострелили голову из дробовика во дворе

В Челябинске ищут 26-летнего мигранта, который может быть причастен к убийству профессионального спортсмена в одном из дворов южноуральской столицы, — потерпевший получил огнестрельное ранение головы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 8 сентября вечером у дома по улице Островского, 7. На глазах у очевидцев неизвестный, поджидавший 25-летнего местного жителя у подъезда, произвел выстрел в его голову дробью. Раненого доставили в больницу, но несмотря на усилия медиков, через некоторое время он скончался. СК возбудил дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«Установлено лицо, которое может быть причастно к совершению преступления. Всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться по телефонам дежурной части городского УМВД — 8 (351) 267−77−07 , ОП “Курчатовский” — 742−13−69 или следственный отдел — 281−45−96», — рассказал руководитель СО по Курчатовскому району Челябинска СУ СКР по региону Игорь Митрохин.

По данным Агентства новостей «Доступ», погибший — мастер спорта международного класса по кикбоксингу и чемпион кубка мира в Анапе 2015 года Рамиль Джамиев. Последние два года боец принимал участие в в соревнованиях по UNIFIGHT.

Разыскиваемый — 26-летний Элданиз Багиров. Не является гражданином России. Данные о его личности устанавливаются.