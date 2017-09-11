Жительница Озерска, пострадавшая в ДТП под Нижневартовском, получит материальную помощь
В аварии под Нижневартовском на железной дороге пострадали 17 человек, в том числе жительница Южного Урала.
В аварии под Нижневартовском на железной дороге пострадали 17 человек, в том числе жительница Южного Урала.
Губернатор Югры Наталья Комарова пообещала оказать материальную помощь всем пострадавшим в ДТП с поездом под Нижневартовском. На поддержку могут рассчитывать все пассажиры с травмами, независимо от места жительства.
Всего в аварии пострадали 17 человек. Трое детей находятся в детской окружной больнице. Двое взрослых в крайне тяжелом состоянии были прооперированы. Среди пострадавших жители Нижневартовска, Тюменской и Челябинской областей, Томска, Радужного и Перми.
В момент аварии в поезде находилась жительница Озерска. Она была госпитализирована в больницу в крайне тяжелом состоянии. У нее ампутация правой ноги на уровне бедра,
Напомним, 9 сентября произошло столкновении грузового автомобиля с железнодорожным поездом № 346 «Адлер-Нижневартовск» на переезде Мыхпаевский. Грузовик врезался в движущийся состав. Сейчас следователи устанавливают причину столкновения.