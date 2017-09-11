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08:47 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Жительница Озерска, пострадавшая в ДТП под Нижневартовском, получит материальную помощь

В аварии под Нижневартовском на железной дороге пострадали 17 человек, в том числе жительница Южного Урала.

Губернатор Югры Наталья Комарова пообещала оказать материальную помощь всем пострадавшим в ДТП с поездом под Нижневартовском. На поддержку могут рассчитывать все пассажиры с травмами, независимо от места жительства.

Всего в аварии пострадали 17 человек. Трое детей находятся в детской окружной больнице. Двое взрослых в крайне тяжелом состоянии были прооперированы. Среди пострадавших жители Нижневартовска, Тюменской и Челябинской областей, Томска, Радужного и Перми.

В момент аварии в поезде находилась жительница Озерска. Она была госпитализирована в больницу в крайне тяжелом состоянии. У нее ампутация правой ноги на уровне бедра, черепно-мозговая травма и была зафиксирована остановка сердца.

Напомним, 9 сентября произошло столкновении грузового автомобиля с железнодорожным поездом № 346 «Адлер-Нижневартовск» на переезде Мыхпаевский. Грузовик врезался в движущийся состав. Сейчас следователи устанавливают причину столкновения.

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