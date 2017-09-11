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08:28 (мск), источник: Вести Приморье

Более 17 тысяч пострадавших от наводнения жителей Приморья получили выплаты

Почти 800 миллионов рублей выплачено пострадавшим от наводнения в начале августа жителям Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Пограничного, Хасанского районов и Уссурийского городского округа. Положенные выплаты получили более 17 тысяч человек. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Источник: Reuters

Губернатор подписал уже 26 распоряжений администрации Приморского края о предоставлении выплат гражданам из средств краевого бюджета — на эти цели направлено более 143 миллионов рублей. 12 августа пострадавшие от стихии граждане начали получать первые выплаты. Еще два транша на эти цели в размере 99 и 555 миллионов рублей направлены Правительством РФ.

Сейчас в пострадавших от стихии муниципалитетах продолжаются восстановительные работы. Коммунальные службы вместе со спасателями продолжают налаживать транспортно-коммунальную инфраструктуру в пострадавших от наводнения в начале августа населённых пунктах Приморья.

Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края — Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Стихия разрушила 45 участков автодорог, было нарушено транспортное сообщение с 11 населёнными пунктами. Для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории края привлекалось почти четыре тысячи человек, почти 300 единиц техники, более 60 плавсредств и авиации.

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