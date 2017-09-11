Более 17 тысяч пострадавших от наводнения жителей Приморья получили выплаты

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Губернатор подписал уже 26 распоряжений администрации Приморского края о предоставлении выплат гражданам из средств краевого бюджета — на эти цели направлено более 143 миллионов рублей. 12 августа пострадавшие от стихии граждане начали получать первые выплаты. Еще два транша на эти цели в размере 99 и 555 миллионов рублей направлены Правительством РФ.

Сейчас в пострадавших от стихии муниципалитетах продолжаются восстановительные работы. Коммунальные службы вместе со спасателями продолжают налаживать транспортно-коммунальную инфраструктуру в пострадавших от наводнения в начале августа населённых пунктах Приморья.