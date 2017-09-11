Семью из Ирака с поддельными паспортами задержали в Алматы

«Наряд отдела пограничного контроля “Алматы” на рейсе, следующем по маршруту “Алматы-Стамбул”, выявил четырех граждан Республики Ирак, предъявивших на проверку паспорта граждан Греческой Республики. Документы были с частичной подделкой — путем замены листа с установочными данными. Со слов задержанных, они пытались использовать территорию Республики Казахстан в качестве транзита, с целью выезда во Французскую Республику для приобретения статуса беженцев», — сообщили в Погранслужбе.