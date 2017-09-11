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11:01 (мск), источник: Kazinform

Семью из Ирака с поддельными паспортами задержали в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Алматы семья в составе четырех человек пыталась выехать во Францию по документам граждан Греции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Источник: Kazinform

«Наряд отдела пограничного контроля “Алматы” на рейсе, следующем по маршруту “Алматы-Стамбул”, выявил четырех граждан Республики Ирак, предъявивших на проверку паспорта граждан Греческой Республики. Документы были с частичной подделкой — путем замены листа с установочными данными. Со слов задержанных, они пытались использовать территорию Республики Казахстан в качестве транзита, с целью выезда во Французскую Республику для приобретения статуса беженцев», — сообщили в Погранслужбе.

Как отметили в ведомстве, в рамках международного законодательства данные граждане депортированы в обратном направлении. По факту задержания проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов.

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