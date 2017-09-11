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09:04 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Нытвенском районе Прикамья полиция изъяла 70 литров алкоголя из киоска

В торговой точке незаконно торговали спиртным.

Полиция изъяла 70 литров алкоголя из киоска в Нытвенском районе Прикамья.

Во время проверки торговой точки сотрудники МВД выяснили, что у предпринимателя нет лицензии на продажу спиртных напитков. Из киоска изъяли алкогольную продукцию.

В отношении владельца торговой точки возбудили административное производство. Продавца также привлекли к ответственности. Женщине придётся выплатить штраф.

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