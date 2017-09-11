В Нытвенском районе Прикамья полиция изъяла 70 литров алкоголя из киоска
В торговой точке незаконно торговали спиртным.
В торговой точке незаконно торговали спиртным.
Полиция изъяла 70 литров алкоголя из киоска в Нытвенском районе Прикамья.
Во время проверки торговой точки сотрудники МВД выяснили, что у предпринимателя нет лицензии на продажу спиртных напитков. Из киоска изъяли алкогольную продукцию.
В отношении владельца торговой точки возбудили административное производство. Продавца также привлекли к ответственности. Женщине придётся выплатить штраф.