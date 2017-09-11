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09:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинке зарезали двух мужчин

10 сентября 2017 года в Челябинске в микрорайоне Чурилово зарезали двух молодых людей.

Как сообщили «Уралинформбюро» местные жители, незадолго до трагедии в магазине поблизости у них произошел конфликт с двумя другими мужчинами. Один из них достал нож и погнался за челябинцами. Он настиг горожан в подъезде дома № 3 по улице Духова и зарезал.

Продавец вызвала охранников, которые скрутили подозреваемых и передали полицейским.

В пресс-службе регионального СУ СКР пообещали предоставить комментарий позже.

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