В Челябинке зарезали двух мужчин

Как сообщили «Уралинформбюро» местные жители, незадолго до трагедии в магазине поблизости у них произошел конфликт с двумя другими мужчинами. Один из них достал нож и погнался за челябинцами. Он настиг горожан в подъезде дома № 3 по улице Духова и зарезал.