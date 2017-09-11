В Челябинке зарезали двух мужчин
10 сентября 2017 года в Челябинске в микрорайоне Чурилово зарезали двух молодых людей.
10 сентября 2017 года в Челябинске в микрорайоне Чурилово зарезали двух молодых людей.
Как сообщили «Уралинформбюро» местные жители, незадолго до трагедии в магазине поблизости у них произошел конфликт с двумя другими мужчинами. Один из них достал нож и погнался за челябинцами. Он настиг горожан в подъезде дома № 3 по улице Духова и зарезал.
Продавец вызвала охранников, которые скрутили подозреваемых и передали полицейским.
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