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09:13 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Крупный пожар произошел в спортивном ангаре в Бердске

НОВОСИБИРСК, 11 сентября, ФедералПресс. В Бердске ликвидирован крупный пожар в спортивном ангаре. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня около 7:40 утра. Возгорание произошло в результате короткого замыкание электропроводки в щитке в зале для занятий велоспортом. Пожар обнаружил охранник, который попытался потушить огонь самостоятельно, но не смог, после чего вызвал пожарных.

«Когда приехали подразделения, уже практически по всей площади горело внутри ангара. В тушении участвовали 14 человек и 4 единицы техники», — рассказал начальник Бердского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России подполковник внутренней службы Константин Рожко.

Огонь спасатели потушили в течение часа. В результата выгорело 450 квадратных метров сооружения, на полную ликвидацию ушло еще полчаса. Никто не погиб и не пострадал.

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