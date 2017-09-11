Крупный пожар произошел в спортивном ангаре в Бердске

По данным ведомства, пожар произошел сегодня около 7:40 утра. Возгорание произошло в результате короткого замыкание электропроводки в щитке в зале для занятий велоспортом. Пожар обнаружил охранник, который попытался потушить огонь самостоятельно, но не смог, после чего вызвал пожарных.