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09:03 (мск), источник: СуперОмск

В Омске под суд пойдет экс-омоновец, обвиняемый в жестоком убийстве продавца Lexus

Завершилось расследование дела 29-летнего Серика Батталова, которому вменяют разбой, попытку мошенничества и убийство вместе с подельником 41-летнего Александра Раткевича, который лишился жизни в процессе продажи своего автомобиля Lexus.

Владелец иномарки пропал 17 марта около 12:00, когда вышел из своего дома в микрорайоне Прибрежный к предполагаемым покупателям своего автомобиля, которые стали его убийцами. По версии следствия, Батталов с подельником предложили Раткевичу протестировать автомобиль и проехать до «Арены-Омск», где его избили, после чего отвезли в безлюдное место около гаражей в Кировском округе и задушили буксировочным тросом. Затем злоумышленники положили тело в багажник автомобиля Toyota и увезли в Новосибирскую область, где в лесополосе близ села Малокрасноярка труп облили бензином, сожгли и закопали.

Lexus и личные вещи Александра Раткевича общей стоимостью 2,1 млн рублей подозреваемый с подельником похитили и передали знакомой, которая обещала им за транспортное средство 1,5 млн рублей. Как ранее сообщал «СуперОмск», иномарку обнаружили на следующий день, 18 марта, с посторонним человеком за рулем. Также нашлась и свидетельница избиения у «Арены» — проходившая мимо пенсионерка услышала крики о помощи и запомнила номер автомобиля, о чем сообщила охраннику гипермаркета, который позвонил в полицию.

Вскоре, 20 марта, Серик Батталов был задержан у себя дома. Он признался в преступлении и указал место захоронения автовладельца. Второй же подозреваемый в убийстве, 26-летний охранник, совершил суицид, его тело было найдено в автомобиле Toyota на территории СНТ «Нефтяник».

Отметим, что в ходе следствия Батталов решил изменить свои показания и переложить вину на совершившего самоубийство подельника, однако были получены доказательства, уличающие Батталова, сообщила пресс-служба омского Следкома.

Известно, что Батталов занимался смешанными единоборствами, был бойцом категории М-1, служил в ОМОНе около 5 лет, даже был награжден медалями как ветеран боевых действий на Северном Кавказе, но тем не менее впоследствии был уволен. На его счету имеется судимость за причинение тяжкого вреда здоровью. Также у него есть жена и две дочери.

Дело будет передано в облсуд на рассмотрение с участием присяжных.

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