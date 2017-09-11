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10:59 (мск), источник: Kazinform

23-летний парень пропал в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае разыскивают без вести пропавшего 23-летнего парня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Источник: Kazinform

«Без вести пропавший Шарипов Жасулан Абылгазыевич, 1994 года рождения, уроженец Костанайской области. 02.09.2017 года он ушел и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: рост — 175−178 см, среднего телосложения. Одет: футболка бордового цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черные», — проинформировали в ДВД.

Всем, кто располагает какой либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8−702−492−99−92, 8−702−153−02−01, 8 (714 2) 52−68−61, 52−68−50 или 102. Жанна Накипова.

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