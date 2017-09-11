23-летний парень пропал в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае разыскивают без вести пропавшего 23-летнего парня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае разыскивают без вести пропавшего 23-летнего парня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
«Без вести пропавший Шарипов Жасулан Абылгазыевич, 1994 года рождения, уроженец Костанайской области.
Всем, кто располагает какой либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8−702−492−99−92, 8−702−153−02−01, 8 (714 2) 52−68−61, 52−68−50 или 102. Жанна Накипова.