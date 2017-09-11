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11:19 (мск), источник: Фонтанка

На перегоне «Проспект Славы» — «Купчино» горел тепловоз

У железнодорожной платформы «Проспект Славы» в Петербурге загорелся тепловоз. Об этом утром 11 сентября в соцсетях сообщили очевидцы.

В региональном МЧС «Фонтанке» подтвердили: около пяти утра на перегоне между платформой «Проспект Славы» и станцией «Купчино» загорелся генератор тепловоза, который тащил 50 вагонов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пожар ликвидировали за 20 минут. Огонь успел распространиться только на 3 квадратных метра.

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