На севере Свердловской области из-за заморозков обледенели трассы
На севере Свердловской области
На севере Свердловской области
Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, в минувшие выходные на севере Среднего Урала выпали осадки в виде снега, также было понижение температуры до минусовых отметок. В связи с этим на дорогах имеется обледенение проезжей части, и, как следствие, скользкость и затруднение в движении.
«Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей транспортных средств выбирать скорость, исходя из дорожных условий, а также избегать резких маневров на скользкой дороге. Сотрудниками ГИБДД отслеживается ситуация на северных трассах и автодорогах. Обслуживающим организациям выдаются предписания на устранение обледенения проезжей части», — добавили в ведомстве.
Напомним, по прогнозам синоптиков на Среднем Урале ожидаются сильные дожди, перемежающиеся с мокрым снегом, а также понижение температуры в ночное время местами до -5 градусов.