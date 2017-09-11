На севере Свердловской области из-за заморозков обледенели трассы

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, в минувшие выходные на севере Среднего Урала выпали осадки в виде снега, также было понижение температуры до минусовых отметок. В связи с этим на дорогах имеется обледенение проезжей части, и, как следствие, скользкость и затруднение в движении.