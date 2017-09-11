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09:31 (мск), источник: Новости Перми

В Перми перевернулась машина такси

Утром 11 сентября в 06:20 по шоссе Космонавтов произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Информации о пострадавших нет.

По сообщению очевидцев, авария случилась на участке шоссе возле Песьянки. Предположительно, водитель мог потерять управление на мокром дорожном полотне.

В ДТП пострадали 25-летний водитель и его пассажирка. На месте аварии им была оказана медицинская помощь. Автомобиль получил механические повреждения.

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