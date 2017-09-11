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09:18 (мск), источник: Om1.ru

В Омске срочно эвакуированы мэрия, ученики двух школ и Пенсионный фонд

В городе продолжается странный флэшмоб со звонками о заминировании объектов. Полиция сбилась с ног в поисках шутника.

Менее часа назад вновь началась эвакуация сотрудников мэрии Омска. В здание на улице Гагарина позвонил неизвестный и сообщил, что оно заминировано.

Звонок принял дежурный охранник, который моментально среагировал и сообщил о случившемся в службы экстренного реагирования.

Уже через несколько минут начался экстренный вывод людей. Многие надевали верхнюю одежду прямо на ходу и спешно покидали свои кабинеты. В настоящий момент здание оцеплено и его осматривают кинологи с собаками.

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Интересно, что параллельно с этим информационной атаке также подверглись как минимум две школы. Как стало известно Om1.ru из своих источников, это СШ № 24 и № 77. В разгар занятий там начали выводить детей. Кроме того, подобный звонок также поступил в омское отделение Пенсионного фонда. В итоге находившихся там сотрудников и пенсионеров начали также выводить на улицу.

В настоящий момент силовики ищут звонившего и пытаются установить реальный источник информации о массовом минировании зданий в городе. Полиция ситуацию пока никак не комментирует, однако факт новой эвакуации подтверждает.

Алексей Командыков, руководитель пресс-службы УМВД по Омской области:

 — Поступил звонок, на место выехали все службы. Информация проверяется, принимаются меры по установлению звонившего.

Напомним, что первая волна эвакуации прошла в Омске вчера. Около 11 часов вечера на несколько объектов позвонил неизвестный и заявил о том, что здания заминированы. Атаке подверглись мэрия Омска, кинотеатры «Галактика», «Маяковский», «Кристалл» и два крупных торговых центра: МЕГА и «Маяк-Молл». После обследования никакой взрывчатки в них не нашли. Вчерашние звонки поступили из европейской части России. Предположительно звонили из Москвы.

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