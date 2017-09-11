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09:34 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе из-за короткого замыкания без света остались 11 жилых домов и детский сад

Жилые помещения в Советском районе остались без электричества сегодня утром, 11 сентября.

Как сообщили в администрации района, причиной отключения стало короткое замыкание.

— 11 жилых домов и один детский сад находились без электричества чуть больше часа, в 9 часов утра они были подключены к резервным линиям, — сообщила начальник информационно-аналитического отдела Службы спасения города Уфы Яна Калинина.

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