В Уфе из-за короткого замыкания без света остались 11 жилых домов и детский сад
Жилые помещения в Советском районе остались без электричества сегодня утром, 11 сентября.
Жилые помещения в Советском районе остались без электричества сегодня утром, 11 сентября.
Как сообщили в администрации района, причиной отключения стало короткое замыкание.
— 11 жилых домов и один детский сад находились без электричества чуть больше часа, в 9 часов утра они были подключены к резервным линиям, — сообщила начальник