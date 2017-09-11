Один человек погиб в ДТП с иномаркой и КамАЗом в Красносулинском районе
Правоохранители проводят проверку по факту аварии.
Правоохранители проводят проверку по факту аварии.
Один человек погиб в результате ДТП с участием иномарки и КамАЗа в Красносулинском районе Ростовской области в ночь на 11 сентября.
По информации ГУ МВД РФ по региону, авария произошла на дороге от трассы «Дон» к Красному Сулину.
Автомобиль Lifan, водитель которого, по предварительным данным, превысил скорость и не справился с управлением, столкнулся с двигавшимся по встречной полосе КамАЗом.
В результате ДТП водитель иномарки погиб.
Правоохранители проводят проверку по факту аварии.