Хабаровского ловеласа отправили в колонию за кражу денег у возлюбленной

В дальневосточной столице Железнодорожный районный суд вынес приговор местному жителю, который украл у своей знакомой 340 тысяч рублей. Мужчина склонил её продать автомобиль, а затем стащил вырученные деньги из тайника.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, 30-летний фигурант познакомился с местной жительницей в автосервисе в Железнодорожном районе. Между ними завязались романтические отношения. Весной 2016 года по просьбе обвиняемого женщина продала свою машину, за которую выручила 340 тысяч рублей. Эти деньги она хранила в тайнике, о котором знал злоумышленник.

Дождавшись, когда сожительница уйдёт из квартиры, подсудимый похитил крупную сумму, отключил мобильный телефон и на такси уехал в Комсомольск-на-Амуре, заплатив водителю семь тысяч рублей. В городе фигурант проживал полгода, похищенные деньги тратил на аренду жилья, покупку одежды и развлечения. Злоумышленника удалось задержать.