Хабаровского ловеласа отправили в колонию за кражу денег у возлюбленной
Злоумышленник уговорил горожанку продать свою машину.
Злоумышленник уговорил горожанку продать свою машину.
В дальневосточной столице Железнодорожный районный суд вынес приговор местному жителю, который украл у своей знакомой 340 тысяч рублей. Мужчина склонил её продать автомобиль, а затем стащил вырученные деньги из тайника.
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Дождавшись, когда сожительница уйдёт из квартиры, подсудимый похитил крупную сумму, отключил мобильный телефон и на такси уехал в
Когда мужчину поймали, выяснилось, что он проходит фигурантом по другому делу — о серии