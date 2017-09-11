​За психологической помощью после ДТП с 8 жертвами на Среднем Урале обратились более 10 человек

Трагедия произошла на 24-м километре Полевского тракта 8 сентября 2017 года в 17:00.

По предварительным данным, 30-летний мужчина, управляя грузовым полуприцепом самосвала «Рено Премиум», груженным 23 тоннами песка, при движении со стороны Полевского в Екатеринбург, выехал на встречную полосу и врезался в два «УАЗа», шедших друг за другом. С первым он столкнулся лоб в лоб, на второй опрокинулся, а потом съехал в кювет.

В «УАЗах» находились 12 человек, из которых восемь — водители 1968 и 1997 года рождения и шесть пассажиров (двое в одном автомобиле и четверо в другом) — погибли на месте. Еще трое человек были госпитализированы в больницы Екатеринбурга. Водитель грузовика пояснил, что у машины лопнуло колесо и поэтому его вынесло на «встречку».

«На телефон “горячей линии” главного управления МЧС России по Свердловской области, организованной 9 сентября в связи трагическим дорожно-транспортным происшествием на 24 км Полевского тракта, поступили 13 звонков. С обратившимися гражданами работали психологи МЧС», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Спустя сутки «горячая линия» завершила свою работу. При необходимости в получении какой-либо информации по ДТП можно круглосуточно обращаться на телефон доверия областного главка МЧС России 8 (343) 262−99−99 .