​За психологической помощью после ДТП с 8 жертвами на Среднем Урале обратились более 10 человек

Трагедия произошла на 24-м километре Полевского тракта 8 сентября 2017 года в 17:00.
По предварительным данным, 30-летний мужчина, управляя грузовым полуприцепом самосвала «Рено Премиум», груженным 23 тоннами песка, при движении со стороны Полевского в Екатеринбург, выехал на встречную полосу и врезался в два «УАЗа», шедших друг за другом. С первым он столкнулся лоб в лоб, на второй опрокинулся, а потом съехал в кювет.
В «УАЗах» находились 12 человек, из которых восемь — водители 1968 и 1997 года рождения и шесть пассажиров (двое в одном автомобиле и четверо в другом) — погибли на месте. Еще трое человек были госпитализированы в больницы Екатеринбурга. Водитель грузовика пояснил, что у машины лопнуло колесо и поэтому его вынесло на «встречку».
«На телефон “горячей линии” главного управления МЧС России по Свердловской области, организованной 9 сентября в связи трагическим дорожно-транспортным происшествием на 24 км Полевского тракта, поступили 13 звонков. С обратившимися гражданами работали психологи МЧС», — говорится в сообщении ГУ МЧС.
Спустя сутки «горячая линия» завершила свою работу. При необходимости в получении какой-либо информации по ДТП можно круглосуточно обращаться на телефон доверия областного главка МЧС России 8 (343) 262−99−99.
Как писал «УралПолит.Ru», по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Установлением обстоятельств аварии занимается следственная бригада из числа наиболее опытных специалистов отдела по расследованию ДТП главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области.