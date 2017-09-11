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09:43 (мск), источник: Om1.ru

Момент аварии на перекрестке в центре Омска зафиксировали камеры

Большегруз снес две иномарки, и скрылся с места аварии. Видео попало в соцсети.

Как ранее писал Om.1, поздним вечером 10 сентября на перекрестке улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса произошло ДТП. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сюжет появился в группе «ЧП Омск» ВКонтакте. На видео хорошо видно, как несколько автомобилей останавливаются на запрещающий сигнал светофора. Двигаясь по крайней правой полосе и не снижая скорости КамАз с длинным прицепом врезается сзади в две иномарки. Один из автомобилей отбрасывает в сторону. КамАЗ продолжает движение и вытаскивает вторую машину на середину перекрестка, а затем и за него.

Как сообщили очевидцы, виновник происшествия скрылся с места аварии. За ним начали погоню сотрудники ГИБДД. По неподтвержденным данным, водитель КамАЗа был в состоянии алкогольного опьянения.

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