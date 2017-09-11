Момент аварии на перекрестке в центре Омска зафиксировали камеры

Сюжет появился в группе «ЧП Омск» ВКонтакте. На видео хорошо видно, как несколько автомобилей останавливаются на запрещающий сигнал светофора. Двигаясь по крайней правой полосе и не снижая скорости КамАз с длинным прицепом врезается сзади в две иномарки. Один из автомобилей отбрасывает в сторону. КамАЗ продолжает движение и вытаскивает вторую машину на середину перекрестка, а затем и за него.