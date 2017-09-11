В Уфе дети устроили погром на большом шахматном поле в ТРЦ «Планета»
В Уфе дети устроили погром на шахматном поле в
В Уфе дети устроили погром на шахматном поле в
Видео прислал читатель ProUfu.ru.
Совсем недавно в ТРЦ появился любопытный объект — большие напольные шахматы. Фигуры в них — около метра в высоту. Очевидно, что цель администрация центра преследовала благородную, дать посетителям возможность сыграть
Вышло же совсем иначе, и на большом шахматном поле сыграли вовсе не в шахматы, а в царя горы. Маленькие посетители, вопреки всем правилам игры, свалили фигуры в центре поля в большую кучу, стали драться ими, как дубинками и катать их по полу.
Неизвестно, сколько длилась забава маленьких вандалов. Примечательно, что на видео никто не пытается их остановить — ни родители, ни охрана ТРЦ.