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09:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе дети устроили погром на большом шахматном поле в ТРЦ «Планета»

В Уфе дети устроили погром на шахматном поле в торгово-развлекательном центре «Планета».

Видео прислал читатель ProUfu.ru.

Совсем недавно в ТРЦ появился любопытный объект — большие напольные шахматы. Фигуры в них — около метра в высоту. Очевидно, что цель администрация центра преследовала благородную, дать посетителям возможность сыграть партию-другую, а прохожим — понаблюдать за игроками.

Вышло же совсем иначе, и на большом шахматном поле сыграли вовсе не в шахматы, а в царя горы. Маленькие посетители, вопреки всем правилам игры, свалили фигуры в центре поля в большую кучу, стали драться ими, как дубинками и катать их по полу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неизвестно, сколько длилась забава маленьких вандалов. Примечательно, что на видео никто не пытается их остановить — ни родители, ни охрана ТРЦ.

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