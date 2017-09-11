В Казани на несанкционированных пляжах утонули 11 человек

11 казанцев утонули летом 2017 года на несанкционированных пляжах, сообщили на деловом понедельнике в мэрии города.

Причинами гибели людей стали купание в пьяном состоянии и отсутствие присмотра за детьми.

Однако на 4 официально открытых муниципальных пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и в трех местах отдыха у воды — «Изумрудное», озеро «Лебяжье» и озеро в парке Победы утонувших не было.

Казани и 3 организованных местах массового отдыха у воды в завершившемся купальном сезоне не зарегистрировано ни одного утонувшего. Это уже 7 купальный сезон на городских пляжах, который проходит без несчастных случаев.

Для отдыха казанцев в 2017 году были открыты муниципальные пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское»; и три места массового отдыха населения у воды — озеро «Изумрудное», озеро «Лебяжье» и озеро в парке Победы.