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09:54 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани на несанкционированных пляжах утонули 11 человек

Спасатели не допустили гибели казанцев там, где купаться было разрешено.

11 казанцев утонули летом 2017 года на несанкционированных пляжах, сообщили на деловом понедельнике в мэрии города.

Причинами гибели людей стали купание в пьяном состоянии и отсутствие присмотра за детьми.

Однако на 4 официально открытых муниципальных пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и в трех местах отдыха у воды — «Изумрудное», озеро «Лебяжье» и озеро в парке Победы утонувших не было.

Казани и 3 организованных местах массового отдыха у воды в завершившемся купальном сезоне не зарегистрировано ни одного утонувшего. Это уже 7 купальный сезон на городских пляжах, который проходит без несчастных случаев.

Для отдыха казанцев в 2017 году были открыты муниципальные пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское»; и три места массового отдыха населения у воды — озеро «Изумрудное», озеро «Лебяжье» и озеро в парке Победы.

По словам начальника управления гражданской защиты Фердинанда Тимурханова, спасатели в этих местах вытащили из воды 8 человек, в том числе одного ребенка. Доврачебная помощь была оказана 149 отдыхающим.

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