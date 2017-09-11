В Казани на несанкционированных пляжах утонули 11 человек
Спасатели не допустили гибели казанцев там, где купаться было разрешено.
Спасатели не допустили гибели казанцев там, где купаться было разрешено.
11 казанцев утонули летом 2017 года на несанкционированных пляжах, сообщили на деловом понедельнике в мэрии города.
Причинами гибели людей стали купание в пьяном состоянии и отсутствие присмотра за детьми.
Однако на 4 официально открытых муниципальных пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и в трех местах отдыха у воды — «Изумрудное», озеро «Лебяжье» и озеро в парке Победы утонувших не было.
Казани и 3 организованных местах массового отдыха у воды в завершившемся купальном сезоне не зарегистрировано ни одного утонувшего. Это уже 7 купальный сезон на городских пляжах, который проходит без несчастных случаев.
Для отдыха казанцев в 2017 году были открыты муниципальные пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское»; и три места массового отдыха населения у воды — озеро «Изумрудное», озеро «Лебяжье» и озеро в парке Победы.
По словам начальника управления гражданской защиты Фердинанда Тимурханова, спасатели в этих местах вытащили из воды 8 человек, в том числе одного ребенка. Доврачебная помощь была оказана 149 отдыхающим.