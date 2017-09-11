В Самарской области уничтожено целое поле дикорастущей конопли

Вредоносное растение было уничтожено в рамках профилактической операции «Мак», которая регулярно проводится правоохранительными органами региона. Поля дикорастущих растений, которые содержат наркотические вещества постоянно находятся под наблюдением правоохранительных органов. В прошлом году все в том же Сергиевском районе при сборе дикорастущей конопли был задержан мужчина, которого позднее осудили за хранение наркотиков, — сообщает ГУ МВД России по Самарской области.