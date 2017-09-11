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09:59 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области уничтожено целое поле дикорастущей конопли

24 тысячи кустов дурманящего растения было уничтожено при помощи специальной техники.

Площадь поля дикорастущей конопли в Сергиевском районе Самарской области составляла около одного гектара.

Вредоносное растение было уничтожено в рамках профилактической операции «Мак», которая регулярно проводится правоохранительными органами региона. Поля дикорастущих растений, которые содержат наркотические вещества постоянно находятся под наблюдением правоохранительных органов. В прошлом году все в том же Сергиевском районе при сборе дикорастущей конопли был задержан мужчина, которого позднее осудили за хранение наркотиков, — сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 2017 году у жителей района в общей сложности было изъято 4 килограмма марихуаны, 15 человек были привлечены к административной ответственности за употребление запрещенных препаратов.

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