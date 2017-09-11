В Самарской области уничтожено целое поле дикорастущей конопли
24 тысячи кустов дурманящего растения было уничтожено при помощи специальной техники.
24 тысячи кустов дурманящего растения было уничтожено при помощи специальной техники.
Площадь поля дикорастущей конопли в Сергиевском районе Самарской области составляла около одного гектара.
Вредоносное растение было уничтожено в рамках профилактической операции «Мак», которая регулярно проводится правоохранительными органами региона. Поля дикорастущих растений, которые содержат наркотические вещества постоянно находятся под наблюдением правоохранительных органов. В прошлом году все в том же Сергиевском районе при сборе дикорастущей конопли был задержан мужчина, которого позднее осудили за хранение наркотиков, — сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 2017 году у жителей района в общей сложности было изъято 4 килограмма марихуаны, 15 человек были привлечены к административной ответственности за употребление запрещенных препаратов.