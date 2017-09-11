В Академгородке водитель насмерть сбил пенсионерку

В Академгородке водитель автомобиля УАЗ сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по регулируемому переходу. От полученных травм женщина погибла. Смертельная авария произошла 11 сентября. Информацию о ЧП подтвердили в ГИБДД.

По словам очевидцев, машиной управлял 80-летний пенсионер. Мужчина поворачивал на зеленый сигнал светофора, но и женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал. По правилам автомобилист должен был предоставить преимущество пешеходу.

«Сбил УАЗик, стоит у обочины. Водителю примерно 80 лет. Ехал с нижнего Академа на зеленый налево, значит бабуля тоже на зеленый шла», — рассказал очевидец.