Екатеринбуржец, взорвавший гранату возле своего подъезда, может надолго отправиться в тюрьму

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в феврале этого года мужчина, поссорившись с двумя жителями, взял у себя дома ручную осколочную гранату. Затем он выдернул из нее чеку, выбежал на крыльцо подъезда дома и с целью убийства бросил боевую гранату в сторону участников конфликта. Произошел взрыв. В непосредственной близости от места ЧП в своей машине находился случайный очевидец — житель Екатеринбурга. В результате взрыва гранаты его автомобиль был существенно поврежден.