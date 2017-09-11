Екатеринбуржец, взорвавший гранату возле своего подъезда, может надолго отправиться в тюрьму
Направлено в суд уголовное дело 37-летнего жителя Екатеринбурга. Ему придется отвечать за взрыв гранаты,
Направлено в суд уголовное дело 37-летнего жителя Екатеринбурга. Ему придется отвечать за взрыв гранаты,
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в феврале этого года мужчина, поссорившись с двумя жителями, взял у себя дома ручную осколочную гранату. Затем он выдернул из нее чеку, выбежал на крыльцо подъезда дома и с целью убийства бросил боевую гранату в сторону участников конфликта. Произошел взрыв. В непосредственной близости от места ЧП в своей машине находился случайный очевидец — житель Екатеринбурга. В результате взрыва гранаты его автомобиль был существенно поврежден.
За покушение на убийство мужчине грозит до 15 лет, за незаконное приобретение, хранение и ношение взрывного устройства — до 5 лет, и за умышленное уничтожение имущества — до 5 лет лишения свободы. Сейчас уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд.