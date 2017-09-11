Омского спортсмена по боям без правил будут судить за убийство

Завершено расследование дела участника боев без правил 29-летнего Серика Батталова, обвиняемого в ряде тяжких преступлений, в том числе убийстве, сообщает портал «Омск здесь».

Как установили следователи, Серик Батталов и его 26-летний друг в марте 2017 года, представившись покупателями, встретились с мужчиной, продававшим через интернет свой автомобиль Lexus GX460. Осмотрев машину, они попросили продавца провести тест-драйв на дороге у спорткомплекса «Арена Омск». Когда мужчина привез «покупателей» на место, они оглушили его, увезли в безлюдное место, а затем задушили. Тело убитого преступники вывезли в Новосибирскую область и сожгли в лесу. Автомобиль впоследствии они передали своей знакомой, которая пообещала заплатить полтора миллиона рублей после оформления всех документов.

Раскрыть преступление помогла случайная свидетельница. Она видела, как Серик Батталов и его друг избивали владельца автомобиля, и рассказала об этом охраннику супермаркета, который потом позвонил в полицию. 20 марта полицейские задержали автомобиль убитого мужчины, за рулем которого находилась знакомая Серика Батталова. В этот же день в своей квартире был задержан и сам подозреваемый.

«Батталов на допросе дал подробные показания об обстоятельствах убийства и указал место захоронения останков тела», — отметили в управлении СКР.

Предполагаемый сообщник спортсмена, не дожидаясь ареста, покончил с собой на даче.