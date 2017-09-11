Омского спортсмена по боям без правил будут судить за убийство
Раскрыть преступление помогла случайная свидетельница.
Раскрыть преступление помогла случайная свидетельница.
Завершено расследование дела участника боев без правил 29-летнего Серика Батталова, обвиняемого в ряде тяжких преступлений, в том числе убийстве, сообщает портал «Омск здесь».
Как установили следователи, Серик Батталов и его 26-летний друг в марте 2017 года, представившись покупателями, встретились с мужчиной, продававшим через интернет свой автомобиль Lexus GX460. Осмотрев машину, они попросили продавца провести
Раскрыть преступление помогла случайная свидетельница. Она видела, как Серик Батталов и его друг избивали владельца автомобиля, и рассказала об этом охраннику супермаркета, который потом позвонил в полицию. 20 марта полицейские задержали автомобиль убитого мужчины, за рулем которого находилась знакомая Серика Батталова. В этот же день в своей квартире был задержан и сам подозреваемый.
«Батталов на допросе дал подробные показания об обстоятельствах убийства и указал место захоронения останков тела», — отметили в управлении СКР.
Предполагаемый сообщник спортсмена, не дожидаясь ареста, покончил с собой на даче.
В дальнейшем Серик Батталов, отметили в правоохранительных органах, отказался от признательных показаний, переложив вину на умершего сообщника, и ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.