В Уфе из-под асфальта бьет вода
УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова, Ксения Калинина/. В Уфе во дворе жилых домов по улице Авроры, 13/2, 11/2 и перед домом 13/1 накануне вечером появилась утечка воды.
УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова, Ксения Калинина/. В Уфе во дворе жилых домов по улице Авроры, 13/2, 11/2 и перед домом 13/1 накануне вечером появилась утечка воды.
В настоящее время вода вытекает не из колодца, а
Как сообщает корреспондент агентства, находящийся на месте случившегося, сейчас в причинах утечки разбираются сотрудники «Уфаводоканала» и местного ЖЭУ. По словам представителей «Уфаводоканала», будет отключено водоснабжение близлежащих домов.