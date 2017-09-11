Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Названа главная причина смерти во время секса
Пассажирский самолет с 72 пассажирами экстренно сел в РФ
В МИД Украины выразили «решительный протест» России
В РФ ответили Меркель на сравнение Крыма с воссоединением ГДР
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
«Как им выкручиваться, я не знаю»: эксперт о возможном иске к США
В Киеве заявили готовности ДНР и ЛНР идти на РФ
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Сеть сравнила Гусеву в купальнике с 18-летней девушкой - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
14События недели в фотографиях
09:46 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре бывшего дознавателя полиции подозревают в служебном подлоге

Возбуждено уголовное дело.

Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшей дознавателя отдела дознания УМВД РФ по городу Краснодару. Она подозревается в служебном подлоге.

По версии следствия, женщина расследовала уголовное дело о покушении на грабеж и не уложилась в процессуальные сроки. Чтобы исправить ситуацию, она в период с ноября 2016 года по июль 2017-го внесла в официальный документ — ордер адвоката, а также в протоколы следственных действий заведомо ложные сведения, искажающие их действительное содержание, изменив в них дату.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На Кубани в ЗСК проходят представители четырех партий
На Украине завели уголовное дело на Саакашвили
Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году
КНДР заявила о готовности принять жесткие меры в отношении США
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Надаль стал чемпионом US Open
Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб
Полиция Лондона предложила новый метод борьбы с террористами
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне попал в пробку. В аэропорту Как армейцы добирались в Португалию на матч с "Бенфикой" и почему два часа не могли пройти в Лиссабоне паспортный контроль
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь