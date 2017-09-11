В Краснодаре бывшего дознавателя полиции подозревают в служебном подлоге

Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшей дознавателя отдела дознания УМВД РФ по городу Краснодару. Она подозревается в служебном подлоге.

По версии следствия, женщина расследовала уголовное дело о покушении на грабеж и не уложилась в процессуальные сроки. Чтобы исправить ситуацию, она в период с ноября 2016 года по июль 2017-го внесла в официальный документ — ордер адвоката, а также в протоколы следственных действий заведомо ложные сведения, искажающие их действительное содержание, изменив в них дату.