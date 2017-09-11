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09:45 (мск), источник: РИАЦ

Нетрезвый волгоградец протаранил на «Ладе» две полицейские машины

В Советском районе Волгограда задержан водитель, повредивший служебный транспорт полиции.

8 августа в 2.30 ночи в полицию позвонила жительница Советского района. Женщина сообщила, что ее сын, после семейного скандала пошл в гараж и намеревался сеть в пьяном виде за руль.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС, ОВО Росгвардии и следственно-оперативнной группы заблокировали все выезды из гаражного кооператива. Увидев полицейских, мужчина хотел уехать и, протаранив два служебных автомобиля на «Ладе-Весте», попытался скрыться, но был задержан.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

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