Нетрезвый волгоградец протаранил на «Ладе» две полицейские машины
В Советском районе Волгограда задержан водитель, повредивший служебный транспорт полиции.
В Советском районе Волгограда задержан водитель, повредивший служебный транспорт полиции.
8 августа в 2.30 ночи в полицию позвонила жительница Советского района. Женщина сообщила, что ее сын, после семейного скандала пошл в гараж и намеревался сеть в пьяном виде за руль.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС, ОВО Росгвардии и
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, — пояснили в