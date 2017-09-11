Полицейские попали в аварию в Алматы

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, виновник ДТП пока не установлен.

«Факт дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля дорожно-патрульной полиции зарегистрирован, на место был осуществлен выезд группы по оформлению дорожно-транспортных происшествий. В результате столкновения никто не пострадал, расследование по данному факту принято в производство управлением дознания ДВД города Алматы», — прокомментировали в городском ДВД.