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09:57 (мск), источник: Tengrinews

Полицейские попали в аварию в Алматы

В Алматы попал в аварию автомобиль дорожной полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Дорожно-транспортное происшествие произошла в воскресенье, 10 сентября, на перекрестке улиц Ауэзова-Мынбаева.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, виновник ДТП пока не установлен.

«Факт дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля дорожно-патрульной полиции зарегистрирован, на место был осуществлен выезд группы по оформлению дорожно-транспортных происшествий. В результате столкновения никто не пострадал, расследование по данному факту принято в производство управлением дознания ДВД города Алматы», — прокомментировали в городском ДВД.

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