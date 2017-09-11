Житель Приморья пойдет под суд за убийство таксиста
Следственными органами в Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве.
Следственными органами в Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на СУСК РФ по Приморскому краю, в ночь на 27 января 2017 года в селе Кондратеновка Уссурийского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая расплачиваться за услуги такси, нанес водителю не менее трех ударов ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 43-летний потерпевший умер.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.