Повреждённый от взрыва газа дом в Хабаровске восстановят за четыре миллиона

В Хабаровске начались восстановительные работы в доме на улице Бондаря, 9а, пострадавшем от взрыва газа. Рабочим предстоит очистить помещения от мусора, вызванного разрушениями. В двух квартирах нужно восстановить повреждённые перегородки, вставить окна.

По информации МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту», на лестничной площадке строителям нужно усилить кирпичные стены армирующим каркасом. Также придётся установить подобную конструкцию и пилон многоэтажки на шести этажах.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, по предварительным подсчётам стоимость работ превысит четыре миллиона рублей. Завершат ремонт к середине октября. Финальную отделку подрядчики производить не будут — её жильцы выполнят за свой счёт. Расходы им по закону должен возместить виновник взрыва, однако он пока не установлен.