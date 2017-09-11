Повреждённый от взрыва газа дом в Хабаровске восстановят за четыре миллиона
Завершить все работы строители обещают к середине октября.
Завершить все работы строители обещают к середине октября.
В Хабаровске начались восстановительные работы в доме на улице Бондаря, 9а, пострадавшем от взрыва газа. Рабочим предстоит очистить помещения от мусора, вызванного разрушениями. В двух квартирах нужно восстановить повреждённые перегородки, вставить окна.
По информации МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту», на лестничной площадке строителям нужно усилить кирпичные стены армирующим каркасом. Также придётся установить подобную конструкцию и пилон многоэтажки на шести этажах.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что взрыв произошёл в квартире на восьмом этаже в доме на улице Бондаря. Специалисты выяснили, что возгорания после хлопка не было. Эксперты обследовали дом и обнаружили трещины в плитах перекрытия и несущих стенах. Позднее происшествие признали чрезвычайной ситуацией муниципального характера. Несколько жителя квартир, расположенных на верхних этажах дома, временно жили у своих родственников и друзей. Люди отказались от предложения переселиться в манёвренный фонд.