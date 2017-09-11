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10:46 (мск), источник: VLADNEWS

Массовая авария с участием мотоциклистов произошла в Приморье

Участники столкновения получили многочисленные травмы.

В Приморье произошло массовое ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент случился в городе Уссурийске на перекрестке улиц в районе дома по улице Советская, 26. Там столкнулись три автомобиля. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, двое мотоциклистов, двигавшихся по улице Чичерина со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Советская, нарушили требования дорожного знака «Уступи дорогу», выехали на нерегулируемый перекресток и совершили столкновение с автомашиной Toyota Prius.

В результате удара получили травмы трое несовершеннолетних: двое пассажиров автомобиля (мальчики в возрасте 2-х и 5-ти лет) — ушибы, ссадины, назначено амбулаторное лечение; пассажир мотоцикла — девочка в возрасте 16-ти лет — госпитализирована с травмами бедра.

В пресс-службе ГИБДД края корреспонденту РИА VladNews сообщили, что возраст водителя мотоцикла Regius — 22 года, водителя легкового автомобиля — 31 год. Водитель мотоцикла Yamaha покинул место происшествия, его личность устанавливается.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию.

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