В Сибайском институте БашГУ прошли новые обыски

На этот раз оперативниками из Уфы были изъяты бухгалтерские документы и архивные данные, проливающие свет на массовые нарушения в организации учебного процесса в институте за последние несколько лет.

Как сообщили достоверные компетентные источники, необходимость в дополнительных следственных мероприятиях возникла после попыток подозреваемых по ранее возбужденным уголовным делам по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) должностных лиц, отстраненных от работы в Сибайском институте, оказать давление на некоторых свидетелей, попыток подделки договоров и других документов, а также скрыть следы ранее совершенных противоправных деяний.

Следователями, в целях недопущения злоупотреблений со стороны временно исполняющего обязанности директора института Азата Валеева, который предположительно оказывает им содействие, также изъята печать Сибайского института сроком на 1 месяц, что фактически свидетельствует о приостановке финансовой деятельности учебного заведения. Вышеуказанные оперативно-следственные мероприятия, которые идут уже с декабря 2016 года года, фактически парализовало выдачу справок, заключение договоров и составление других документов. В настоящее время правоохранительными органами рассматриваются поступившие от контрольных органов и общественности заявления о возможном закрытие Сибайского инстиута.

В приемной исполняющего обязанности директора института Азата Валеева на протяжении утра обещали прокомментировать ситуацию, однако так и не нашли времени. Напомним, что главными фигурантами расследования являются бывший директор СиБГУ Зиннур Ярмухаметов и его сын Рустам Ярмухаметов.

— Этой семейство сделало очень немалые накопления, поэтому дело идет сложно, так как очень многие хотят отщипнуть свой кусочек, — комментирует источник в Правительстве РБ, — но самое плохое в том, что сейчас стоит вопрос об отмене результатов сессий и вообще о судьбе института. Очень велика вероятность того, что он будет ликвидирован.