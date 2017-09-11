В Челябинске неизвестный прострелил голову спортсмену
Убийцу ищут.
Убийцу ищут.
В Челябинске неизвестный застрелил 25-летнего местного жителя во дворе дома на Островского.
«Это произошло вечером 8 сентября. Неизвестный выстрелил потерпевшему в голову. Есть прямые очевидцы случившегося. Они пытались оказать мужчине помощь, вызвали скорую, однако он скончался», — сообщил «Уралинформбюро» руководитель следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска Игорь Митрохин.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Установлено лицо, которое может быть причастно к совершению преступления. Ведется его розыск.
По данным местных СМИ, погибший — мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион кубка мира в Анапе 2015 года Рамиль Джамиев.