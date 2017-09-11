Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: раскрыты подробности избиения певца Макаревича в Харькове
Почему натуральное — не значит полезное
Генштаб Украины оценил российское присутствие в Донбассе
Саакашвили с дракой пересек украинскую границу
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Коган умер после визита в коммерческую клинику
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Как им выкручиваться, я не знаю»: эксперт о возможном иске к США
В Киеве заявили готовности ДНР и ЛНР идти на РФ
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Сеть сравнила Гусеву в купальнике с 18-летней девушкой - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Апартаменты признают новым видом жилья
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
14День знаний в российских школах
10:36 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске неизвестный прострелил голову спортсмену

Убийцу ищут.

В Челябинске неизвестный застрелил 25-летнего местного жителя во дворе дома на Островского.

«Это произошло вечером 8 сентября. Неизвестный выстрелил потерпевшему в голову. Есть прямые очевидцы случившегося. Они пытались оказать мужчине помощь, вызвали скорую, однако он скончался», — сообщил «Уралинформбюро» руководитель следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска Игорь Митрохин.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Установлено лицо, которое может быть причастно к совершению преступления. Ведется его розыск.

По данным местных СМИ, погибший — мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион кубка мира в Анапе 2015 года Рамиль Джамиев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
"Арамильский людоед" рассказал об убийстве
На Украине завели уголовное дело на Саакашвили
Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году
В регионах России подводят итоги выборов
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб
Полиция Лондона предложила новый метод борьбы с террористами
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Дети – жертвы моды: опасная одежда прошлого Мода делает мир вокруг нас красивее, однако даже сейчас произведения этой индустрии могут таить в себе серьезную опасность. Что уж говорить о XIX и XX веках, когда даже обычные туфли или шарф, пижама или гребень для волос могли стать причиной гибели или тяжелой болезни. Именно о таких случаях рассказано в книге Элисон Мэтьюс Дейвид «Жертвы моды: опасная одежда прошлого и наших дней». Предлагаем вашему вниманию отрывки из нее.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь