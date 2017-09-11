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11:25 (мск), источник: Informburo.kz

Двухлетний мальчик, впавший в кому после антибиотиков, пришёл в сознание

В Караганде в субботу пришёл в сознание двухлетний мальчик, который едва не умер из-за антибиотиков.

Источник: Informburo.kz

Из комы малыш вышел 9 сентября. Ребёнок уже самостоятельно дышит. Врачи отключили его от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Всё это время у палаты мальчика дежурила его мама.

«Ребёнок уже открывает глаза, есть реакция. Врачи наблюдают небольшую динамику. Медики делают всё возможное, чтобы спасти ему жизнь», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

Несмотря на это, ребёнок до сих пор находится в реанимации. Состояние тяжёлое. Врачи сделали исключение и сегодня к нему палату пустили маму. Мальчик открыл глаза. Он по-прежнему находится в детской областной клинической больнице города Караганда.

Напомним, что после укола анитиботика «Цеф 3» у двухлетнего малыша открылась рвота, затем последовала остановка дыхания. На пути в больницу в машине у ребёнка наступила клиническая смерть. К медикам он попал уже с отёком головного мозга и полным отсутствием реакции.

До этого у малыша началась простуда, и мать без назначения врача начала колоть ему антибиотики.

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