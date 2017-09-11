В Гомеле автомобиль сбил 9-летнего велосипедиста

ДТП произошло днем 8 сентября. Водитель на автомобиле «Мазда» двигался по улице Макаенка областного центра, на перекрестке с улицей Свиридова при повороте направо не предоставил преимущества и сбил 9-летнего велосипедиста. Мальчик переезжал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.