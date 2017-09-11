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11:51 (мск), источник: БЕЛТА

В Гомеле автомобиль сбил 9-летнего велосипедиста

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на пешеходном переходе автомобиль сбил 9-летнего велосипедиста, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

ДТП произошло днем 8 сентября. Водитель на автомобиле «Мазда» двигался по улице Макаенка областного центра, на перекрестке с улицей Свиридова при повороте направо не предоставил преимущества и сбил 9-летнего велосипедиста. Мальчик переезжал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи Гомеля.

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