В Гомеле автомобиль сбил 9-летнего велосипедиста
11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на пешеходном переходе автомобиль сбил 9-летнего велосипедиста, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на пешеходном переходе автомобиль сбил 9-летнего велосипедиста, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло днем 8 сентября. Водитель на автомобиле «Мазда» двигался по улице Макаенка областного центра, на перекрестке с улицей Свиридова при повороте направо не предоставил преимущества и сбил 9-летнего велосипедиста. Мальчик переезжал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи Гомеля.