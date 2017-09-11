В БашГУ во время занятий экстренно эвакуировали студентов и преподавателей
Обучающиеся и преподаватели сохранили спокойствие и вышли на задний двор вуза.
Обучающиеся и преподаватели сохранили спокойствие и вышли на задний двор вуза.
Как сообщили в учебном заведении, эвакуация оказалась плановой проверкой согласно утвержденному плану. Оповещения сработали, все прошло хорошо.
— Эвакуации во всех уфимских высших и средних учебных заведениях, а также учреждениях дошкольного образования проводятся с 15 августа по 15 сентября в рамках Месячника пожарной безопасности, сообщил сотрудник