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10:48 (мск), источник: PROUFU.ru

В БашГУ во время занятий экстренно эвакуировали студентов и преподавателей

Обучающиеся и преподаватели сохранили спокойствие и вышли на задний двор вуза.

Как сообщили в учебном заведении, эвакуация оказалась плановой проверкой согласно утвержденному плану. Оповещения сработали, все прошло хорошо.

— Эвакуации во всех уфимских высших и средних учебных заведениях, а также учреждениях дошкольного образования проводятся с 15 августа по 15 сентября в рамках Месячника пожарной безопасности, сообщил сотрудник пресс-службы управления пожарной охраны города Уфы Максим Кутушев. — В БашГУ студенты и преподаватели справились хорошо, внутри корпуса работала добровольная пожарная дружина.

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