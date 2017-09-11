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10:49 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии горел склад лекарственных трав

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.10 сентября в 10 часов вечера на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре на складе для просушки лекарственных трав в деревне Изимарино Мишкинского района.

По прибытии к месту вызова выяснилось, что горит металлический склад лекарственных трав размером 10×20 метров. Пожар был полностью потушен. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

А ранним утром 9 сентября в деревне Боголюбовка Стерлитамакского района по улице Гагарина горел дом. В результате пожара огнем было уничтожено жилое строение общей площадью 97,5 кв. м. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении. К сожалению, имеются пострадавшие.

Всего в минувшие выходные в Башкортостане произошло 19 пожаров, сообщили в региональном МЧС.

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