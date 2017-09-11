В Башкирии горел склад лекарственных трав
УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.10 сентября в 10 часов вечера на пульт диспетчера
УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.10 сентября в 10 часов вечера на пульт диспетчера
По прибытии к месту вызова выяснилось, что горит металлический склад лекарственных трав размером 10×20 метров. Пожар был полностью потушен. В настоящее время устанавливается причина возгорания.
А ранним утром 9 сентября в деревне Боголюбовка Стерлитамакского района по улице Гагарина горел дом. В результате пожара огнем было уничтожено жилое строение общей площадью 97,5 кв. м. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении. К сожалению, имеются пострадавшие.
Всего в минувшие выходные в Башкортостане произошло 19 пожаров, сообщили в региональном МЧС.