Полиция проводит проверку по ситуации с задержавшим троллейбус мужчиной в Нижнем Новгороде 10 сентября

ЧП произошло в троллейбусе № 4 в 16:40. Согласно информации МВД, один из пассажиров троллейбуса, мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, проник в кабину водителя. Как он впоследствии сообщил правоохранителям, он имел карточный долг и в троллейбусе увидел своего кредитора.
«Опасаясь за свою жизнь, мужчина спрятался в кабине водителя и попросил кондуктора вызвать сотрудников полиции. Как рассказала позднее водитель троллейбуса, в её сторону никаких угроз не поступало», — рассказал собеседник агентства.
Как сообщили в МВД, когда полицейские прибыли, мужчина самостоятельно вышел из кабины. Так как он находился в нестабильном эмоциональном состоянии, сотрудники полиции передали его в профильное медицинское учреждение. В настоящее время в связи с произошедшим нижегородское УМВД проводит проверку.