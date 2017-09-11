Полиция проводит проверку по ситуации с задержавшим троллейбус мужчиной в Нижнем Новгороде 10 сентября

Источник: НИА-Нижний Новгород

ЧП произошло в троллейбусе № 4 в 16:40. Согласно информации МВД, один из пассажиров троллейбуса, мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, проник в кабину водителя. Как он впоследствии сообщил правоохранителям, он имел карточный долг и в троллейбусе увидел своего кредитора.

«Опасаясь за свою жизнь, мужчина спрятался в кабине водителя и попросил кондуктора вызвать сотрудников полиции. Как рассказала позднее водитель троллейбуса, в её сторону никаких угроз не поступало», — рассказал собеседник агентства.