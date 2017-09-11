У сожженных в Москве машин обнаружили записку «Гореть за Матильду»

У офиса адвокатской коллегии Pen & Paper, одним из клиентов которого является режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель, утром в понедельник, 11 сентября, были подожжены две машины. Об этом рассказал РБК адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя. По его словам, поджигателей было трое.

«Сегодня в 5.30 утра трое молодых людей в масках пришли к зданию нашего Московского офиса [адвокатской коллегии Pen&Paper] и сожгли два припаркованных автомобиля. Это была случайная выборка, это мог быть автомобиль кого угодно, то есть любого жителя города Москвы», — сообщил Добрынин.

Он уточнил, что неизвестные в масках разбросали листовки, на которых было написано «Гореть за Матильду».

«В связи с этим, у нас будет огромное количество вопросов к депутату Поклонской, неприятных вопросов, юридических вопросов. Мы хотим понимать, какое она имеет отношение к своим сторонникам и имеет ли она какое-либо отношение к подобным сторонникам, поддерживает ли она их. Это касается вопросов морали. Что касается скучных правовых вопросов, то мы обязательно зададим их ей в ближайшее время. Мы бы не хотели заранее раскрывать нашим оппонентам наш юридический план, они будут о нем узнавать по мере его реализации», — пояснил Добрынин. Он добавил, что намерен обратиться в правоохранительные органы, «в полицию в первую очередь».

Добрынин опубликовал фотографии с места инцидента на своей странице в Facebook.