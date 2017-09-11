Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: раскрыты подробности избиения певца Макаревича в Харькове
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Дети – жертвы моды: опасная одежда прошлого
Саакашвили с дракой пересек украинскую границу
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Коган умер после визита в коммерческую клинику
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Анджелина Джоли вышла в свет без нижнего белья – СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Сеть сравнила Гусеву в купальнике с 18-летней девушкой - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Апартаменты признают новым видом жилья
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
14День знаний в российских школах
11:04 (мск), источник: РБК

У сожженных в Москве машин обнаружили записку «Гореть за Матильду»

Трое неизвестных в масках подожгли два автомобиля у офиса адвокатского бюро, которое представляет интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. На месте поджога были разбросаны листовки «Гореть за Матильду».

У офиса адвокатской коллегии Pen & Paper, одним из клиентов которого является режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель, утром в понедельник, 11 сентября, были подожжены две машины. Об этом рассказал РБК адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя. По его словам, поджигателей было трое.

«Сегодня в 5.30 утра трое молодых людей в масках пришли к зданию нашего Московского офиса [адвокатской коллегии Pen&Paper] и сожгли два припаркованных автомобиля. Это была случайная выборка, это мог быть автомобиль кого угодно, то есть любого жителя города Москвы», — сообщил Добрынин.

Он уточнил, что неизвестные в масках разбросали листовки, на которых было написано «Гореть за Матильду».

«В связи с этим, у нас будет огромное количество вопросов к депутату Поклонской, неприятных вопросов, юридических вопросов. Мы хотим понимать, какое она имеет отношение к своим сторонникам и имеет ли она какое-либо отношение к подобным сторонникам, поддерживает ли она их. Это касается вопросов морали. Что касается скучных правовых вопросов, то мы обязательно зададим их ей в ближайшее время. Мы бы не хотели заранее раскрывать нашим оппонентам наш юридический план, они будут о нем узнавать по мере его реализации», — пояснил Добрынин. Он добавил, что намерен обратиться в правоохранительные органы, «в полицию в первую очередь».

Добрынин опубликовал фотографии с места инцидента на своей странице в Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе МЧС подтвердили РБК факт возгорания двух автомобилей возле офиса коллегии адвокатов Pen & Pape. «В 5:18 поступил звонок о возгорании двух легковых автомобилей, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Можем выбить РФ из Крыма силой?»: послание Порошенко к Раде
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
На Украине завели уголовное дело на Саакашвили
Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году
В регионах России подводят итоги выборов
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб
Полиция Лондона предложила новый метод борьбы с террористами
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Дети – жертвы моды: опасная одежда прошлого Мода делает мир вокруг нас красивее, однако даже сейчас произведения этой индустрии могут таить в себе серьезную опасность. Что уж говорить о XIX и XX веках, когда даже обычные туфли или шарф, пижама или гребень для волос могли стать причиной гибели или тяжелой болезни. Именно о таких случаях рассказано в книге Элисон Мэтьюс Дейвид «Жертвы моды: опасная одежда прошлого и наших дней». Предлагаем вашему вниманию отрывки из нее.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь