Семьи восьми погибших в ДТП на Урале получат по 1 млн рублей компенсаций
9 сентября в результате столкновения самосвала с двумя автомашинами УАЗ в Свердловской области погибли сотрудники АО «Газмонтаж.
9 сентября в результате столкновения самосвала с двумя автомашинами УАЗ в Свердловской области погибли сотрудники АО «Газмонтаж.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Семьи восьми погибших в ДТП в Свердловской области сотрудников АО «Газмонтаж» (входит в группу компаний «Газэкс») получат материальную помощь в размере 1 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в
«Семьям погибших от предприятия будет оказана материальная помощь в размере по 1 млн рублей. Пострадавшим будут выделено по 400 тыс. рублей. Сотрудники предприятий холдинга также решили оказать посильную помощь родным, потерявшим кормильцев», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, ДТП произошло 9 сентября. Самосвал, груженный 23 тоннами песка, при движении со стороны города Полевской в сторону Екатеринбурга выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя автомашинами УАЗ, двигающимися друг за другом в сторону Полевского. С первым УАЗ произошло боковое столкновение, а на другой грузовик опрокинулся, после чего самосвал съехал в кювет.
В автомашине УАЗ, с которой произошло боковое столкновение, находились шесть человек, из которых трое погибли на месте происшествия, еще трое были госпитализированы. По данным
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».