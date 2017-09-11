Семьи восьми погибших в ДТП на Урале получат по 1 млн рублей компенсаций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Семьи восьми погибших в ДТП в Свердловской области сотрудников АО «Газмонтаж» (входит в группу компаний «Газэкс») получат материальную помощь в размере 1 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе группы компаний «Газэкс».

«Семьям погибших от предприятия будет оказана материальная помощь в размере по 1 млн рублей. Пострадавшим будут выделено по 400 тыс. рублей. Сотрудники предприятий холдинга также решили оказать посильную помощь родным, потерявшим кормильцев», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло 9 сентября. Самосвал, груженный 23 тоннами песка, при движении со стороны города Полевской в сторону Екатеринбурга выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя автомашинами УАЗ, двигающимися друг за другом в сторону Полевского. С первым УАЗ произошло боковое столкновение, а на другой грузовик опрокинулся, после чего самосвал съехал в кювет.

В автомашине УАЗ, с которой произошло боковое столкновение, находились шесть человек, из которых трое погибли на месте происшествия, еще трое были госпитализированы. По данным пресс-службы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Во второй машине находилось пять человек, которые от полученных травм скончались на месте происшествия.