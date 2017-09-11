«Арамильскому людоеду» предъявлено обвинение. Подробности от СКР
Мужчина забил свою жертву молотком по голове.
Мужчина забил свою жертву молотком по голове.
Подозреваемому в убийстве женщины, тело которой было обнаружено на территории Арамильского ГО, предъявлено обвинение, сообщили «АиФ-Урал» в региональном следственном комитете.
Речь идёт о 26-летнем
Уже установлено, что после убийства мужчина, находясь у себя в ванной, специально отрезал некоторые фрагменты тела женщины, чтобы вывести сыщиков на ложный след. Но оперативникам удалось установить личность убитой и разыскать подозреваемого. В начале сентября в полицию поступило заявление о безвестном исчезновении гражданки. Сейчас правоохранители продолжают допрос свидетелей. Также проведён осмотр квартиры обвиняемого. Мужчина арестован на 2 месяца — до 5 ноября 2017 года.
Второго участника преступления, который оказал обвиняемому содействие в перевозке трупа, будет даваться правовая оценка по ст.316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).