«Арамильскому людоеду» предъявлено обвинение. Подробности от СКР

Подозреваемому в убийстве женщины, тело которой было обнаружено на территории Арамильского ГО, предъявлено обвинение, сообщили «АиФ-Урал» в региональном следственном комитете.

Речь идёт о 26-летнем слесаре-сборщике из Екатеринбурга. Ему вменяется статья 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, днём 3 сентября 2017 года мужчина пригласил к себе в квартиру дома по проспекту Космонавтов местную жительницу, с которой они стали распивать алкоголь. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс женщине несколько ударов молотком по голове. Жертва скончалась на месте происшествия. Вечером того же дня, обвиняемый позвонил своему знакомому, который помог ему вывезти тело убитой на автомашине в район Арамили, бросив её на берегу пруда возле местной плотины. Труп был найден местными жителями 5 сентября.

Уже установлено, что после убийства мужчина, находясь у себя в ванной, специально отрезал некоторые фрагменты тела женщины, чтобы вывести сыщиков на ложный след. Но оперативникам удалось установить личность убитой и разыскать подозреваемого. В начале сентября в полицию поступило заявление о безвестном исчезновении гражданки. Сейчас правоохранители продолжают допрос свидетелей. Также проведён осмотр квартиры обвиняемого. Мужчина арестован на 2 месяца — до 5 ноября 2017 года.