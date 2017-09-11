Водитель ВАЗа погиб при столкновении с трактором в Нижегородской области

Согласно информации, 48-летний водитель ВАЗа 21093 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с трактором МТЗ 80 Л без госномеров.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил смертельное ранение и скончался на месте аварии.

Еще одна автоавария 10 сентября закончилась летальным исходом. В 02:10 на ул. Коммунистов, 49 в Арзамасе 28-летний водитель мопеда Венто, управляя транспортным средством в мотошлеме, не справился с управлением и совершил наезд на автомобиль ВАЗ 111730.