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11:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Водитель ВАЗа погиб при столкновении с трактором в Нижегородской области

Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, ДТП произошло 10 сентября в 13:00 на 12 км трассы Урень — Ветлуга в Уренском районе.

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, 48-летний водитель ВАЗа 21093 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с трактором МТЗ 80 Л без госномеров.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил смертельное ранение и скончался на месте аварии.

Еще одна автоавария 10 сентября закончилась летальным исходом. В 02:10 на ул. Коммунистов, 49 в Арзамасе 28-летний водитель мопеда Венто, управляя транспортным средством в мотошлеме, не справился с управлением и совершил наезд на автомобиль ВАЗ 111730.

В итоге сам водитель мопеда получил смертельное ранение.

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