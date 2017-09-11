В Бресте у испанца украли кошелек с 26 тыс. долларов

Оба инцидента произошли ночью 9 сентября. Возле клуба около 5 часов утра у 28-летнего жителя испанского Льорет-де-Мар неизвестные похитили кошелек с $26 тыс. и Br700. С использованием системы видеонаблюдения установлено, что кражу совершили неработающие 34-летний брестчанин и 31-летний житель Брестского района.

Той же ночью в помещении этого ночного клуба произошло еще одно похожее преступление. В этот раз потерпевшим оказался гражданин США 1971 года рождения, житель Вашингтона. У него из кармана пиджака похитили кошелек, в котором находились $100 и Br220. По горячим следам установили, что кражу совершил 23-летний неработающий россиянин.