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11:35 (мск), источник: БЕЛТА

В Бресте у испанца украли кошелек с 26 тыс. долларов

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сразу два иностранца обратились в милицию в Бресте по поводу краж кошельков, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Источник: БЕЛТА

Оба инцидента произошли ночью 9 сентября. Возле клуба около 5 часов утра у 28-летнего жителя испанского Льорет-де-Мар неизвестные похитили кошелек с $26 тыс. и Br700. С использованием системы видеонаблюдения установлено, что кражу совершили неработающие 34-летний брестчанин и 31-летний житель Брестского района.

Той же ночью в помещении этого ночного клуба произошло еще одно похожее преступление. В этот раз потерпевшим оказался гражданин США 1971 года рождения, житель Вашингтона. У него из кармана пиджака похитили кошелек, в котором находились $100 и Br220. По горячим следам установили, что кражу совершил 23-летний неработающий россиянин.

Все подозреваемые задержаны. Часть похищенного изъята. Возбуждены уголовные дело по ч.4 ст. 205 (кража) УК.

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