В Бресте у испанца украли кошелек с 26 тыс. долларов
11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сразу два иностранца обратились в милицию в Бресте по поводу краж кошельков, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сразу два иностранца обратились в милицию в Бресте по поводу краж кошельков, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
Оба инцидента произошли ночью 9 сентября. Возле клуба около 5 часов утра у 28-летнего жителя испанского
Той же ночью в помещении этого ночного клуба произошло еще одно похожее преступление. В этот раз потерпевшим оказался гражданин США 1971 года рождения, житель Вашингтона. У него из кармана пиджака похитили кошелек, в котором находились $100 и Br220. По горячим следам установили, что кражу совершил 23-летний неработающий россиянин.
Все подозреваемые задержаны. Часть похищенного изъята. Возбуждены уголовные дело по ч.4 ст. 205 (кража) УК.