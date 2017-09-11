«Арамильский людоед» рассказал об убийстве
И опроверг обвинения в каннибализме.
И опроверг обвинения в каннибализме.
Следователи прокомментировали задержание подозреваемого в громком убийстве женщины, обезображенное тело которой нашли в Арамиле. Оказалось, что он не ел свою жертву.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
Вечером того же дня молодой человек попросил приятеля помочь вывезти тело убитой в Арамиль. Труп они бросили на берегу пруда около плотины. Местные жители наткнулись на страшную находку спустя 2 дня.
В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве, он арестован до 5 ноября 2017 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.