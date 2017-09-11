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11:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Браконьеры обстреляли охотоведов в Новосибирской области

ЧП произошло в Чановском районе в ночь на 11 сентября, группа браконьеров открыла огонь на территории заказника «Кирзинский», рассказал директор предприятия «Вестям».

Браконьеры обстреляли охотоведов в Новосибирской области, об этом «Вестям» рассказал директор заказника «Кирзинский» Вячеслав Ермоленко.

В ночь на 11 сентября на территории Государственного природного заказника «Кирзинский» произошло нападение на охотоведов со стрельбой. Во время патрулирования федеральные инспекторы обнаружили группу браконьеров, которые сразу же открыли огонь по машинам двух патрулей. В результате перестрелки никто не пострадал. Автомобили охотоведов были выведены из строя — в них насчитали по паре десятков пробоин. И этим воспользовались браконьеры — скрылись. В районе сейчас идут их поиски. Возбуждено уголовное дело.

«Вести» следят за развитием событий.

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