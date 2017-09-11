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11:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии депутат сельсовета подделывал документы на землю и скрывал сведения о доходах семьи

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Давлекановском районе провели проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в администрации Алгинского сельсовета.

По информации региональной прокуратуры, установлено, что глава сельского поселения, одновременно являющийся сельским депутатом, выдавал знакомым подложные документы, подтверждавшие их права на землю. С помощью фиктивных справок граждане незаконно оформляли участки в свою собственность в упрощенном порядке.

Также чиновник не отчитывался о доходах и расходах своей семьи и скрыл наличие в пользовании у ребенка дома и земельного участка, у супруги — квартиры в Уфе. Кроме того, чиновник эксплуатировал служебный автомобиль в личных целях.

После прокурорской проверки он ушел с должности главы сельсовета.

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