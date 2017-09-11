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12:55 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Поезд сбил насмерть мужчину и женщину в Ростовской области

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение пешеходами правил безопасного поведения на железной дороге.

Грузовой поезд сбил насмерть мужчину и женщину в Ростовской области, сообщает 11 сентября пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Инцидент произошел на 1229-м километре перегона «Успенская — Матвеев Курган».

Как выяснили прибывшие на место происшествия правоохранители, поездом смертельно травмированы проживавшие в Матвеево-Курганском районе мужчина 1978 года рождения и женщина 1975 годов рождения.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение пешеходами правил безопасного поведения на железной дороге.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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