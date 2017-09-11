Поезд сбил насмерть мужчину и женщину в Ростовской области
По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение пешеходами правил безопасного поведения на железной дороге.
По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение пешеходами правил безопасного поведения на железной дороге.
Грузовой поезд сбил насмерть мужчину и женщину в Ростовской области, сообщает 11 сентября
Инцидент произошел на 1229-м километре перегона «Успенская — Матвеев Курган».
Как выяснили прибывшие на место происшествия правоохранители, поездом смертельно травмированы проживавшие в
По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение пешеходами правил безопасного поведения на железной дороге.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.