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11:46 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде пьяный подросток трижды ударил ножом в спину приятеля

Его задержали очевидцы.

В Калининграде Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который с ножом напал на приятеля. Об этом в понедельник утром сообщает пресс-служба регионального СК.

Преступление было совершено вечером 14 августа на улице Гагарина. Подозреваемый, по версии следствия, нанес приятелю три ножевых ранения в спину. Инциденту предшествовал конфликт, о его причинах в СК не сообщили. Злоумышленник был пьян.

Очевидцы конфликта задержали нападавшего, позвонили и в полицию вызвали «скорую». Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

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