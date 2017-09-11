В Калининграде пьяный подросток трижды ударил ножом в спину приятеля

В Калининграде Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который с ножом напал на приятеля. Об этом в понедельник утром сообщает пресс-служба регионального СК.

Преступление было совершено вечером 14 августа на улице Гагарина. Подозреваемый, по версии следствия, нанес приятелю три ножевых ранения в спину. Инциденту предшествовал конфликт, о его причинах в СК не сообщили. Злоумышленник был пьян.