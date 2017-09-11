В Калининграде пьяный подросток трижды ударил ножом в спину приятеля
Его задержали очевидцы.
Его задержали очевидцы.
В Калининграде Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который с ножом напал на приятеля. Об этом в понедельник утром сообщает
Преступление было совершено вечером 14 августа на улице Гагарина. Подозреваемый, по версии следствия, нанес приятелю три ножевых ранения в спину. Инциденту предшествовал конфликт, о его причинах в СК не сообщили. Злоумышленник был пьян.
Очевидцы конфликта задержали нападавшего, позвонили и в полицию вызвали «скорую». Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия).